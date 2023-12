Noël au centre socioculturel 2 rue Pierre Lasserre Orthez, 15 décembre 2023 17:30, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

17h30 : Goûter de Noël et photo de familles

18h30 : Spectacle par le théâtre de vide poches « Le chapiteau de la famille Zygothe ».

5:30pm: Christmas snack and family photo

6:30 p.m.: « Le chapiteau de la famille Zygothe » show by the empty bag theater

17.30 h: Merienda de Navidad y foto de familia

18.30 h: Espectáculo del teatro de la bolsa vacía « Le chapiteau de la famille Zygothe » (La carpa de la familia Zygothe)

17:30 Uhr: Weihnachtsessen und Familienfoto

18.30 Uhr: Aufführung des Taschenvideotheaters « Le chapiteau de la famille Zygothe » (Das Zelt der Familie Zygothe)

