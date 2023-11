Internet indiscret : Les alternatives aux géants du web 2 rue Pierre Lasserre Orthez, 7 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Les sociétés qui dominent le web semblent incontournables… Pourtant, de nombreux services plus respectueux de la vie privée sont tout aussi simples et efficaces. Par exemple Signal peut remplacer Whatsapp pour la messagerie de groupes, Qwant permet d’éviter Google pour les recherches..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

2 rue Pierre Lasserre CyberCentre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The companies that dominate the web seem inescapable… Yet many more privacy-friendly services are just as simple and effective. Signal, for example, can replace Whatsapp for group messaging, while Qwant avoids Google for searches.

Las empresas que dominan la Red parecen inevitables… Sin embargo, hay muchos más servicios respetuosos con la privacidad que son igual de sencillos y eficaces. Signal, por ejemplo, puede sustituir a Whatsapp para la mensajería en grupo, mientras que Qwant permite evitar Google para las búsquedas.

Die Unternehmen, die das Internet beherrschen, scheinen unumgänglich zu sein… Dabei gibt es viele datenschutzfreundlichere Dienste, die genauso einfach und effektiv sind. Zum Beispiel kann Signal Whatsapp für Gruppennachrichten ersetzen, Qwant hilft, Google bei der Suche zu vermeiden.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn