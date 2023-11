Internet indiscret : Eviter d’être pisté sur votre téléphone 2 rue Pierre Lasserre Orthez, 5 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Nos téléphones contiennent beaucoup d’informations personnelles, souvent récupérées par des sociétés à but lucratif.

En choisissant les bons réglages et applications, il est possible de mieux protéger sa vie privée sur son téléphone..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

2 rue Pierre Lasserre CyberCentre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Our phones contain a great deal of personal information, often collected by for-profit companies.

By choosing the right settings and applications, you can better protect your privacy on your phone.

Nuestros teléfonos contienen gran cantidad de información personal, a menudo recopilada por empresas con ánimo de lucro.

Si eliges la configuración y las aplicaciones adecuadas, podrás proteger mejor tu privacidad en el teléfono.

Unsere Telefone enthalten viele persönliche Informationen, die oft von gewinnorientierten Unternehmen abgegriffen werden.

Durch die Wahl der richtigen Einstellungen und Anwendungen kann man seine Privatsphäre auf dem Telefon besser schützen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Coeur de Béarn