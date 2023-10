Festisol 2 rue Pierre Lasserre Orthez, 25 novembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Centre socioculturel : repas partagé (chacun apporte un plat à partager, une boisson et ses verres et couverts).

15h : table-ronde « pour une solidarité au quotidien » avec roulons solidaire, GEM, recyclerie, presse-purée (habitat intergénérationnel confirmé), groupe de réflexion sur la sécurité sociale alimentaire.

17h : concert de la Tuna

18h30, Théâtre Francis Planté : collation par la mairie

19h30 à 20h30 : concert Caravansérails avec la compagnie AR’KHAN

Concert dessiné « Mēhmān en cours de création qui parle d’hospitalité. Emmanuelle Troy, chanteuse et multi-instrumentiste s’associe avec le percussionniste virtuose Humayoun Ibrahimi venu d’Afghanistan.

10 instruments et presque autant d’univers vocaux et de langues – ouighour, kurde, kirghiz, persan….

2023-11-25

2 rue Pierre Lasserre Centre socioculturel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Center socioculturel: shared meal (everyone brings a dish to share, a drink and their own glasses and cutlery).

3pm: round-table discussion on « everyday solidarity » with roulons solidaire, GEM, recycling center, presse-purée (confirmed intergenerational housing), think-tank on social food security.

5pm: concert by La Tuna

6:30pm, Théâtre Francis Planté: refreshments provided by the town hall

7:30pm to 8:30pm: Caravansérails concert with the AR’KHAN company

M?hm?n » drawing concert in progress, about hospitality. Singer and multi-instrumentalist Emmanuelle Troy joins forces with virtuoso percussionist Humayoun Ibrahimi from Afghanistan.

10 instruments and almost as many vocal universes and languages – Uyghur, Kurdish, Kirghiz, Persian…

Centro sociocultural: comida compartida (traer plato, bebida, vasos y cubiertos).

15.00 h: mesa redonda sobre « solidaridad cotidiana » con roulons solidaire, GEM, centro de reciclaje, presse-purée (vivienda intergeneracional confirmada), think-tank sobre seguridad social alimentaria.

17.00 h: concierto de La Tuna

18.30 h, Théâtre Francis Planté: refrigerio a cargo del Ayuntamiento

19.30 a 20.30 h: concierto de Caravansérails con la compañía AR’KHAN

M?hm?n, un concierto de dibujo en ciernes sobre la hospitalidad. La cantante y multiinstrumentista Emmanuelle Troy se une al virtuoso percusionista afgano Humayoun Ibrahimi.

10 instrumentos y casi tantos mundos vocales e idiomas: uigur, kurdo, kirguís, persa…

Soziokulturelles Zentrum: Gemeinsames Essen (jeder bringt ein Gericht zum Teilen, ein Getränk sowie Gläser und Besteck mit).

15 Uhr: Diskussionsrunde « Für eine Solidarität im Alltag » mit roulons solidaire, GEM, recyclerie, presse-purée (bestätigtes generationsübergreifendes Wohnen), Reflexionsgruppe zur sozialen Nahrungsmittelsicherheit.

17 Uhr: Konzert von La Tuna

18.30 Uhr, Théâtre Francis Planté: Imbiss durch die Stadtverwaltung

19.30 bis 20.30 Uhr: Konzert Caravansérails mit der Kompanie AR’KHAN

Gezeichnetes Konzert « M?hm?n in der Entstehungsphase, das von Gastfreundschaft spricht. Emmanuelle Troy, Sängerin und Multi-Instrumentalistin, tut sich mit dem virtuosen Perkussionisten Humayoun Ibrahimi aus Afghanistan zusammen.

10 Instrumente und fast ebenso viele Stimmwelten und Sprachen – Uighur, Kurdisch, Kirgisisch, Persisch…

