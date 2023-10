Festival du jeu vidéo : Soirée Jeux 2 rue Pierre Lasserre Orthez, 20 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

En partenariat avec le cybercentre.

20h : repas partagé façon auberge espagnole..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:30:00. EUR.

2 rue Pierre Lasserre Centre socioculturel

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the cybercentre.

8pm: shared meal, Spanish-style.

En colaboración con el cibercentro.

20:00 h: comida compartida (estilo auberge espagnole).

In Partnerschaft mit dem Cybercenter.

20h: Gemeinsames Essen im Stil einer Auberge espagnole.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn