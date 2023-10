Marché de Noël de Kingersheim : le marché se recycle ! 2 rue Pierre de Coubertin Kingersheim, 1 décembre 2023, Kingersheim.

Kingersheim,Haut-Rhin

Le marché de Noël de Kingersheim est un peu différent des autres car il s’agit d’un marché de Noël qui propose des objets basés sur le recycl’art !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. 0 EUR.

2 rue Pierre de Coubertin

Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est



The Kingersheim Christmas market is a little different from the others because it is a Christmas market that offers objects based on recycling art!

El mercado navideño de Kingersheim es un poco diferente a los demás porque es un mercado navideño que ofrece objetos basados en el arte del reciclaje

Der Weihnachtsmarkt in Kingersheim ist ein bisschen anders als die anderen, denn hier werden Gegenstände angeboten, die auf Recyclingkunst basieren!

