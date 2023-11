Spectacle : Belge de naissance 2 rue Peyrusson Saint-Junien, 26 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Le spectacle « Belge de naissance » nous plonge dans un univers oscillant entre maladresse et poésie, rire et émotion. Il y est question de Belgique, de gourmandise, d’apprivoisement et en filigrane de notre façon d’être au monde et avec l’autre. Spectacle tout public à partir de 5 ans. Durée : 45 minutes..

2 rue Peyrusson Le Théâtre Le P’tit Bidule

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The show « Belge de naissance » plunges us into a universe oscillating between clumsiness and poetry, laughter and emotion. It’s about Belgium, greed, taming, and the underlying theme of our way of being in the world and with others. Show for all ages 5 and up. Running time: 45 minutes.

Belge de naissance » nos sumerge en un mundo que oscila entre la torpeza y la poesía, la risa y la emoción. Trata de Bélgica, la codicia, la domesticación y, en el fondo, de nuestra forma de estar en el mundo y con los demás. Para todos los públicos a partir de 5 años. Duración: 45 minutos.

Das Stück « Belge de naissance » führt uns in ein Universum, das zwischen Unbeholfenheit und Poesie, Lachen und Emotionen schwankt. Es geht um Belgien, Völlerei, Zähmung und unterschwellig um unsere Art, in der Welt und mit dem anderen zu sein. Aufführung für alle Zuschauer ab 5 Jahren. Dauer: 45 Minuten.

