Inspiré de l’histoire personnelle de Sarah, K Surprise est le journal intime d’un combat qui touche de près ou de loin chacun d’entre nous. Avec son regard décalé et ludique, Sarah transforme son témoignage de la maladie en une ode à la vie. A 30 ans, au meilleur de sa forme, elle se pose beaucoup de questions sur la vie. Elle cherche désespérément l’homme de sa vie, se demande comment devenir une humoriste célèbre et surtout pourquoi elle est si fine, mais que du haut..

2 rue Peyrusson Le théâtre Au P’tit Bidule

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Inspired by Sarah’s personal story, K Surprise is the diary of a battle that touches each and every one of us. With her quirky, playful outlook, Sarah transforms her account of the disease into an ode to life. At the age of 30, at the height of her powers, she has many questions about life. She’s desperately looking for the man of her life, wondering how to become a famous comedian and, above all, why she’s so thin, but only from the top down.

Inspirado en la historia personal de Sarah, K Surprise es el diario de una batalla que nos afecta a todos de una forma u otra. Con su enfoque extravagante y juguetón, Sarah transforma su relato de la enfermedad en una oda a la vida. A la edad de 30 años, en el apogeo de sus facultades, se plantea muchas preguntas sobre la vida. Busca desesperadamente al hombre de su vida, se pregunta cómo llegar a ser una comediante famosa y, sobre todo, por qué está tan delgada, pero sólo de arriba abajo.

Inspiriert von Sarahs persönlicher Geschichte, ist K Surprise das Tagebuch eines Kampfes, der jeden von uns von nah und fern betrifft. Mit ihrem schrägen und spielerischen Blick verwandelt Sarah ihr Zeugnis der Krankheit in eine Ode an das Leben. Mit 30 Jahren, in ihrer besten Form, stellt sie sich viele Fragen über das Leben. Sie sucht verzweifelt nach dem Mann ihres Lebens, fragt sich, wie sie eine berühmte Komikerin werden kann, und vor allem, warum sie so schlank ist, aber nur oben.

