Spectacle : Olivier Stephan Florence 1990 2 rue Peyrusson Saint-Junien, 1 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Un seul en scène mêlant humour, poésie et émotion, qui célèbre la liberté et l’aventure autour du personnage de Florence Arthaud. « 18 novembre 1990. La nuit commence à tomber sur la Guadeloupe au moment où Florence Arthaud arrive dans le port de Pointe-à-Pitre à la barre de son trimaran Pierre Ier. Elle a 33 ans et vient de remporter la Route du Rhum, devenant la première femme à s’imposer dans une course en solitaire. ».

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

2 rue Peyrusson Le théâtre Au P’tit Bidule

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A one-woman show combining humor, poetry and emotion, celebrating freedom and adventure around the character of Florence Arthaud. « November 18, 1990. Night begins to fall over Guadeloupe as Florence Arthaud arrives in the port of Pointe-à-Pitre at the helm of her trimaran Pierre Ier. She is 33 years old and has just won the Route du Rhum, becoming the first woman to win a solo race. »

Un espectáculo unipersonal que combina humor, poesía y emoción, celebrando la libertad y la aventura en torno al personaje de Florence Arthaud. « 18 de noviembre de 1990. La noche empieza a caer sobre Guadalupe cuando Florence Arthaud llega al puerto de Pointe-à-Pitre al timón de su trimarán Pierre Ier. Tenía 33 años y acababa de ganar la Route du Rhum, convirtiéndose en la primera mujer en ganar una regata en solitario »

Ein Einzelstück, das Humor, Poesie und Emotionen vereint und rund um die Figur der Florence Arthaud Freiheit und Abenteuer feiert. « 18. November 1990. Die Nacht beginnt über Guadeloupe hereinzubrechen, als Florence Arthaud am Steuer ihres Trimarans Pierre Ier in den Hafen von Pointe-à-Pitre einläuft. Sie ist 33 Jahre alt und hat gerade die Route du Rhum gewonnen und ist damit die erste Frau, die sich bei einem Einhandrennen durchsetzen konnte. »

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin