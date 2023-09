Spectacle : Olivier Stephan En Finnesse 2 rue Peyrusson Saint-Junien, 30 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Un spectacle à l’humour grinçant, un peu clivant et franchement caustique. Une vraie galerie de vie où l’humour noir est roi. Pourquoi tout le monde dit que le racisme, c’est pas bien ? Quelles différences y a-t-il entre une maternité et un club échangiste ? Si la montée des eaux était une bonne nouvelle pour l’équilibre du monde ? Et surtout, combien de temps faut-il pour dissoudre intégralement Stéphane Plaza dans de l’acide ?.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

2 rue Peyrusson Le théâtre Au P’tit Bidule

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A show with a wry sense of humor, a little divisive and frankly caustic. A true gallery of life, where black humor is king. Why does everyone say racism is bad? What’s the difference between a maternity hospital and a swingers’ club? What if rising sea levels were good news for the balance of the world? And above all, how long does it take to dissolve Stéphane Plaza in acid?

Un espectáculo con un sentido del humor irónico, un poco divisivo y francamente cáustico. Una verdadera galería de la vida donde el humor negro es el rey. ¿Por qué todo el mundo dice que el racismo es malo? ¿Qué diferencia hay entre una maternidad y un club de intercambio de parejas? ¿Y si el aumento del nivel del mar fuera una buena noticia para el equilibrio del mundo? Y sobre todo, ¿cuánto se tarda en disolver a Stéphane Plaza en ácido?

Eine Aufführung mit grimmigem Humor, ein wenig spalterisch und ehrlich gesagt ätzend. Eine wahre Lebensgalerie, in der der schwarze Humor König ist. Warum sagen alle, dass Rassismus nicht gut ist? Welche Unterschiede gibt es zwischen einer Entbindungsstation und einem Swingerclub? Was wäre, wenn der Anstieg des Meeresspiegels eine gute Nachricht für das Gleichgewicht der Welt wäre? Und vor allem: Wie lange dauert es, bis sich Stéphane Plaza vollständig in Säure aufgelöst hat?

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin