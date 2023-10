Stage vacances de la Toussaint à l’atelier Terre Solo d’Orphée (dès 6 ans) 2 rue Pêcherie Romans-sur-Isère, 2 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Stages pour les vacances de la Toussaint 2023 :



Nous vous proposons 2 stages d’initiation à la terre pour les enfants à partir de 6 ans.



Places limitées, l’enfant sera inscrit dès que des arrhes seront versés !



Infos et renseignements au 07 81 02 73 18.

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-03 16:00:00. EUR.

2 rue Pêcherie Atelier Terre Solo d’Orphée

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Courses for the All Saints’ vacation 2023 :



We offer 2 introductory courses in clay for children aged 6 and over.



Places are limited; children will be registered as soon as a deposit has been received!



Information and booking on 07 81 02 73 18

Cursos para la festividad de Todos los Santos 2023 :



Proponemos 2 cursos de iniciación a la arcilla para niños a partir de 6 años.



Las plazas son limitadas y los niños se inscribirán en cuanto hayan pagado el depósito



Para más información, llame al 07 81 02 73 18

Praktika für die Allerheiligenferien 2023 :



Wir bieten Ihnen 2 Workshops für Kinder ab 6 Jahren an, in denen Sie in die Welt der Erde eingeführt werden.



Begrenzte Plätze, das Kind wird angemeldet, sobald eine Anzahlung geleistet wurde!



Infos und Auskünfte unter 07 81 02 73 18

Mise à jour le 2023-10-27 par Valence Romans Tourisme