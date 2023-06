Stages de poterie 2 rue Pêcherie Romans-sur-Isère, 8 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Stages de poterie à l’Atelier Terre Solo d’Orphée au 2 Rue Pêcherie



Tous les mercredis et jeudis de 10h à 12h pour les enfants et tous les samedis et dimanches de 10h à 12h pour les adultes du 8 Juillet au 20 Août..

2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-20 12:00:00. .

2 rue Pêcherie Atelier Terre Solo d’Orphée

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pottery workshops at Atelier Terre Solo d’Orphée at 2 Rue Pêcherie



Every Wednesday and Thursday from 10am to 12pm for children and every Saturday and Sunday from 10am to 12pm for adults from July 8 to August 20.

Cursos de alfarería en el Atelier Terre Solo d’Orphée, 2 Rue Pêcherie



Todos los miércoles y jueves de 10.00 a 12.00 h para niños y todos los sábados y domingos de 10.00 a 12.00 h para adultos, del 8 de julio al 20 de agosto.

Töpferkurse im Atelier Terre Solo d’Orphée in der 2 Rue Pêcherie



Jeden Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr für Kinder und jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr für Erwachsene vom 8. Juli bis zum 20. August.

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme