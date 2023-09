Journées Européennes du Patrimoine – Préfecture de la Dordopgne 2 Rue Paul-Louis Courier Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

• Visite libre du hall d’honneur et des grands salons de la Préfecture (le jardin de la

préfecture ne sera pas accessible).

• Exposition de l’entreprise « La bonneterie du Périgord 1948 » – lauréat de l’exposition

« Fabriqué en France » qui s’est déroulé à l’Élysée les 1 et 2 juillet 2023.

• Diffusion de films sur l’histoire de la préfecture et sur les uniformes du corps préfectoral.

Les visites sont libres mais l’inscription est obligatoire auprès du bureau de la communication

interministérielle (BCI) au 05 53 02 24 38 ou par mail pref-communication@dordogne.gouv.fr.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

2 Rue Paul-Louis Courier Préfecture de la Dordogne

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



? Free access to the hall of honor and the grand salons of the Préfecture (the garden of the

garden will not be accessible).

? Exhibition by the company « La bonneterie du Périgord 1948 » – winner of the « Fabriqué en France?

« Fabriqué en France » exhibition held at the Élysée Palace on July 1 and 2, 2023.

? Films on the history of the prefecture and the uniforms of the prefectural corps.

Visits are free, but registration is required with the Bureau de la communication

(BCI) on 05 53 02 24 38 or by e-mail pref-communication@dordogne.gouv.fr

? Entrada gratuita al vestíbulo principal y a los salones principales de la Prefectura (el jardín del

jardín no será accesible).

? Exposición de la empresa « La bonneterie du Périgord 1948 » – ganadora de la exposición « Fabricado en Francia » celebrada en el Palacio del Elíseo de París

exposición « Fabriqué en France » celebrada en el Palacio del Elíseo los días 1 y 2 de julio de 2023.

? Películas sobre la historia de la prefectura y los uniformes del cuerpo de la prefectura.

Las visitas son gratuitas pero es obligatorio inscribirse en la Oficina Interministerial de Comunicación

(BCI) en el 05 53 02 24 38 o por correo electrónico pref-communication@dordogne.gouv.fr

? Freie Besichtigung der Ehrenhalle und der großen Salons der Präfektur (der Garten der Präfektur ist nicht zugänglich)

die Präfektur ist nicht zugänglich).

? Ausstellung des Unternehmens « La bonneterie du Périgord 1948 » – Gewinner der Ausstellung « Fabriziert in Frankreich »

« Fabriqué en France », die am 1. und 2. Juli 2023 im Élysée-Palast stattfand.

? Ausstrahlung von Filmen über die Geschichte der Präfektur und die Uniformen des Präfektenkorps.

Die Besuche sind frei, eine Anmeldung beim Büro für Kommunikation ist jedoch erforderlich

interministérielle (BCI) unter 05 53 02 24 38 oder per E-Mail pref-communication@dordogne.gouv.fr

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Communal de Périgueux