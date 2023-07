Sinfonia : François Guerrier 2 Rue Paul-Louis Courier Périgueux, 26 août 2023, Périgueux.

Claveciniste et organiste, François Guerrier fut élève au Conservatoire de Paris de Pierre Hantaï et Christophe Rousset, avant d’ être lauréat du Concours International Bach de Leipzig en 2006. Invité en soliste par les festivals les plus prestigieux, membre de

plusieurs ensembles reconnus à l’image du Ricercar Consort ou du Collegium Vocale de Gand, sa passion pour la facture instrumentale l’amène à assurer l’entretien de plusieurs collections de clavecins historiques.

Concerto dans le goût italien, BWV 971 Partita II en do mineur, BWV 826

Prélude et fugue en Fa Majeur, BWV 880 Prélude et fugue en fa mineur, BWV 881 Partita I en Sib Majeur, BWV 825..

Harpsichordist and organist François Guerrier studied with Pierre Hantaï and Christophe Rousset at the Paris Conservatoire, before winning the International Bach Competition in Leipzig in 2006. Invited as soloist by the most prestigious festivals, and member of

his passion for instrument making has led him to maintain several collections of historic harpsichords.

Concerto dans le goût italien, BWV 971 Partita II in C minor, BWV 826

Prelude and Fugue in F Major, BWV 880 Prelude and Fugue in F Minor, BWV 881 Partita I in Bb Major, BWV 825.

Clavecinista y organista, François Guerrier estudió con Pierre Hantaï y Christophe Rousset en el Conservatorio de París, antes de ganar el Concurso Internacional Bach de Leipzig en 2006. Invitado como solista por los festivales más prestigiosos, y miembro de

su pasión por la construcción de instrumentos le ha llevado a mantener varias colecciones de clavicémbalos históricos.

Concierto a la italiana, BWV 971 Partita II en do menor, BWV 826

Preludio y fuga en fa mayor, BWV 880 Preludio y fuga en fa menor, BWV 881 Partita I en sib mayor, BWV 825.

François Guerrier ist Cembalist und Organist. Er war Schüler von Pierre Hantaï und Christophe Rousset am Pariser Konservatorium, bevor er 2006 den Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig gewann. Er wurde als Solist zu den renommiertesten Festivals eingeladen und ist Mitglied mehrerer renommierter Musikvereine

er ist Mitglied mehrerer anerkannter Ensembles wie dem Ricercar Consort oder dem Collegium Vocale Gent und pflegt aufgrund seiner Leidenschaft für den Instrumentenbau mehrere historische Cembalosammlungen.

Konzert im italienischen Stil, BWV 971 Partita II in c-Moll, BWV 826

Präludium und Fuge in F-Dur, BWV 880 Präludium und Fuge in f-Moll, BWV 881 Partita I in B-Dur, BWV 825.

