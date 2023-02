OUVERTURE DE NOS ATELIERS 2 rue Pascal duprat 40990 St Paul les Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’Évènement: Landes

OUVERTURE DE NOS ATELIERS 2 rue Pascal duprat 40990 St Paul les Dax, 31 mars 2023, Saint-Paul-lès-Dax. OUVERTURE DE NOS ATELIERS 31 mars – 2 avril 2 rue Pascal duprat 40990 St Paul les Dax Ouverture de nos ateliers pour faire découvrir nos métiers au plus grand nombre 2 rue Pascal duprat 40990 St Paul les Dax 2 rue Pascal Duprat 40990 Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine Nous proposons d’ouvrir nos ateliers aux écoles de notre commune le vendredi. Nous proposerons des mini ateliers particpatifs pour que chaque élève puisse tester un peu de notre passion : la broderie, le travail du cuir et la céramique. Le samedi et le dimanche, nous proposerons des démonstrations de chacun de nos métiers et nous exposerons nos créations durant tout ce week-end. Nous serons 3 artisanes d’arts : une brodeuse d’art au crochet de Lunéville : Stéphanie RE, une créamiste Nathalie DEJEAN et une maroquinière Valérie BERTRANDE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 M

