Concert Byrd Consort 2 Rue O’Quin Pau, 26 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la beauté transcendante du Byrd Consort ou 22 voix expertes d’Australie et d’Angleterre s’unissent dans la musique polyphonie sacrée de la Renaissance.

Sous la direction de James Dixon, Chef de chœur a Londres, leurs performances expriment dévotion, passion et harmonie.

Le Byrd Consort donne vie aux compositions sacrées du 14 et 15 eme siècles en Europe., transportant vos âmes vers une dimension divine. Laissez vous faire envouter par leurs mélodies éthérées, connectez-vous au divin. Une expérience musicale sacrée incomparable..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

2 Rue O’Quin Eglise Saint Andrew

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the transcendent beauty of the Byrd Consort, where 22 expert voices from Australia and England unite in sacred polyphonic music of the Renaissance.

Under the direction of London choirmaster James Dixon, their performances express devotion, passion and harmony.

The Byrd Consort brings to life the sacred compositions of 14th and 15th century Europe, transporting your soul to a divine dimension. Let their ethereal melodies bewitch you and connect you to the divine. An incomparable sacred musical experience.

Descubra la belleza trascendente del Byrd Consort, donde 22 voces expertas de Australia e Inglaterra se unen en música polifónica sacra del Renacimiento.

Bajo la dirección del director de coro londinense James Dixon, sus interpretaciones expresan devoción, pasión y armonía.

El Byrd Consort da vida a las composiciones sacras de la Europa de los siglos XIV y XV, transportando su alma a una dimensión divina. Déjese hechizar por sus melodías etéreas, conecte con lo divino. Una experiencia musical sacra incomparable.

Entdecken Sie die transzendente Schönheit des Byrd Consort: 22 erfahrene Stimmen aus Australien und England vereinen sich in der geistlichen Polyphonie der Renaissance.

Unter der Leitung von James Dixon, Chorleiter in London, drücken ihre Darbietungen Hingabe, Leidenschaft und Harmonie aus.

Das Byrd Consort erweckt die geistlichen Kompositionen des 14. und 15. Jahrhunderts in Europa zum Leben und entführt Ihre Seele in eine göttliche Dimension. Lassen Sie sich von ihren ätherischen Melodien verzaubern, verbinden Sie sich mit dem Göttlichen. Ein unvergleichliches sakrales Musikerlebnis.

