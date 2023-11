SPECTACLE DANSE ET THÉÂTRE DE LA CIE EDA : « TROIS » 2 rue Notre Dame Gennes-Val-de-Loire, 17 novembre 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Rencontre improbable entre la danse contemporaine et la Boule de Fort ! La Cie EDA a le plaisir de vous présenter son spectacle composé d’un mélange de danse contemporaine et de théâtre, sur une piste de boule de fort..

2 rue Notre Dame Cunault

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An unlikely encounter between contemporary dance and Boule de Fort! Cie EDA is delighted to present its show, a blend of contemporary dance and theater, on a boule de fort track.

¡Un encuentro insólito entre la danza contemporánea y la Boule de Fort! La compañía EDA se complace en presentar su espectáculo, mezcla de danza contemporánea y teatro, sobre una pista de boule de fort.

Eine unwahrscheinliche Begegnung zwischen zeitgenössischem Tanz und Boule de Fort! Die Cie EDA freut sich, Ihnen ihre Show zu präsentieren, die aus einer Mischung aus zeitgenössischem Tanz und Theater besteht und auf einer Boule de Fort-Bahn stattfindet.

