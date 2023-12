Le chant se tut – Rêve diurne 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo, 20 décembre 2023, Saint-Malo.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 18:00:00

.

Salomé Fauc obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression

Plastique à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de

Lyon en 2017. Elle vit et travaille à Paris.

Le dessin occupe une grande partie de sa pratique tout comme le motif végétal, qu’elle travaille jusqu’à son exténuation et sa métamorphose. Il s’agit de le sortir de sa gangue décorative pour lui rendre sa force vive et une forme de sacralité. Si elle a d’abord travaillé essentiellement à l’encre noire – principalement avec les mains, aux doigts – et toujours de tête exclusivement, directement sur le papier sans jamais faire de dessin préparatoire, elle s’intéresse désormais à la couleur, dans sa rencontre féconde avec le noir et admet désormais qu’elle peint autant qu’elle dessine ! En 2019, elle remporte le Prix Fénéon pour l’Art Contemporain.

À Saint-Malo, Salomé Fauc s’est beaucoup promenée dans le parc de la Briantais, le parcourant chaque jour plusieurs heures dans un but d’imprégnation. Lors de ces promenades, elle s’est immergée dans son motif de prédilection, le végétal, qu’elle a peint de retour à l’atelier, d’après les impressions gravées dans sa mémoire, dans une écriture quasi automatique et sans repentir puisqu’elle dessine toujours directement à l’encre.

Ce goût pour un motif constamment rêvé et recréé, transporte le visiteur dans une nature idéalisée où, pour les œuvres créées à Saint-Malo, le bleu est très présent. Les bleus du ciel et de l’eau se confondent, les frontières s’estompent, précisément comme depuis les vues du parc de la Briantais qui surplombent l’horizon bleu et où les verts du parc se mêlent aux bleus de la mer.

.

2 rue Nicolas Bouvier 4ème lieu de La Grande Passerelle

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne



