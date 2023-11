RENCONTRE ET DÉDICACES DE MARIE-CHRISTINE MATRAY 2 Rue Neuve des Marchés Lodève, 9 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Rencontre et dédicaces de l’autrice de « Un orage à Lauzières », Marie-Christine Matray

Un moment pour se rencontrer et échanger autour du XVIIIe siècle dans l’Hérault..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

2 Rue Neuve des Marchés

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meeting and book signing with the author of « Un orage à Lauzières », Marie-Christine Matray

An opportunity to meet and talk about the 18th century in the Hérault region.

Encuentro y firma de libros con la autora de « Un orage à Lauzières », Marie-Christine Matray

Una ocasión para encontrarse y hablar del siglo XVIII en el Hérault.

Treffen und Signierstunde mit der Autorin von « Un orage à Lauzières », Marie-Christine Matray

Ein Moment, um sich zu treffen und sich über das 18. Jahrhundert im Hérault auszutauschen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT LODEVOIS ET LARZAC