Exposition « Microcosme » – Limpression à la P’tite Galerie 2 rue Nationale Châteaugiron, mercredi 17 janvier 2024.

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-02-07

L’exposition « Microcosme » confronte deux univers : l’un botanique et l’autre minéral. Il s’agit d’une représentation réduite du monde qui nous entoure. En approchant les œuvres, nous avons l’opportunité de découvrir les multiples détails qui les composent. Les diverses techniques de gravure, par leur travail de minutie, ambitionnent de restituer des textures. Chaque œuvre fait partie d’un tout, et représente une nouvelle recherche technique et formelle, constituant l’idée d’une collection, comme un cabinet de curiosités.

Vernissage le vendredi 19 janvier à 18h30. Tout public.

Horaire de la P’tite Galerie :

Du mardi au vendredi entre 10h et 12h30 (dès 9h le jeudi) et entre 14h et 17h30

Le samedi entre 10h et 12h

.

2 rue Nationale La P’tite Galerie

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-28 par OT – CHATEAUGIRON