Le trésor des combles : enquête au musée 2 rue nationale Châteaugiron, 26 novembre 2023, Châteaugiron.

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-26 14:00:00

fin : 2023-11-26 15:00:00

Le conservateur du musée de Châteaugiron, situé dans les combles du château, invite quiconque souhaite retrouver son trésor à suivre les indices cachés dans le fameux musée. Seuls les esprits les plus logiques pourront percer le mystère.

A vous de jouer ! Vous aurez une heure maximum.

Ce jeu d’énigmes est pensé pour les adultes, et recommandé pour les plus jeunes à partir de 12 ans. (Tout mineur doit être accompagné d’un adulte).

Pour les groupes entre 3 et 6 personnes.

Attention : le jeu se déroule dans une tour du château de Châteaugiron. Il y a une soixantaine de marches pour y accéder.

2 rue nationale

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-11-09 par OT – CHATEAUGIRON