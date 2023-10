Conférence-débat – La Parentalité, et si tout n’était pas rose ! 2 rue Nathan Katz Waldighofen, 7 novembre 2023, Waldighofen.

Waldighofen,Haut-Rhin

Un moment de partage sans tabou sur la vie de parent. Inscription auprès du service petite enfance de la Communautés de Communes Sundgau : enfance@cc-sundgau.fr.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . 0 EUR.

2 rue Nathan Katz

Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est



A no-holds-barred chat about life as a parent. To register, contact the childcare service of the Sundgau Community of Communes: enfance@cc-sundgau.fr

Una oportunidad para compartir experiencias de paternidad sin tabúes. Para inscribirse, póngase en contacto con el servicio de primera infancia de la Mancomunidad de Municipios de Sundgau: enfance@cc-sundgau.fr

Ein Moment des tabulosen Austauschs über das Leben als Eltern. Anmeldung bei der Kleinkindbetreuung der Communautés de Communes Sundgau: enfance@cc-sundgau.fr

