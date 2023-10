MUSIQUE AU PALAIS 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Au cours d’un week-end, venez écouter 6 concerts de musique de chambre avec des artistes professionnels confirmés, des grands amateurs et de jeunes talents, dans un cadre magnifique à l’acoustique exceptionnelle : le Palais Niel à Toulouse !.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 19:30:00. EUR.

2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques PALAIS NIEL

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Over the course of a weekend, come and listen to 6 chamber music concerts featuring established professional artists, great amateurs and young talents, in a magnificent setting with exceptional acoustics: the Palais Niel in Toulouse!

Durante un fin de semana, venga a escuchar 6 conciertos de música de cámara con artistas profesionales consagrados, grandes aficionados y jóvenes talentos, en un marco magnífico y con una acústica excepcional: ¡el Palacio Niel de Toulouse!

Hören Sie an einem Wochenende 6 Kammermusikkonzerte mit etablierten professionellen Künstlern, großen Amateuren und jungen Talenten in einem wunderschönen Rahmen mit außergewöhnlicher Akustik: dem Palais Niel in Toulouse!

Mise à jour le 2023-10-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE