Match exhibition de volley assis : France – Tchéquie 2 rue Michelle-Guillais Caen, 30 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’équipe de France de volley assis rencontre la Tchéquie. Le match exhibition se joue au Palais des Sports Caen la mer, en conclusion des États généraux du handicap, organisés par le Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen..

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-11-30 19:30:00. .

2 rue Michelle-Guillais

Caen 14000 Calvados Normandie



France’s seated volleyball team meets the Czech Republic. The exhibition match takes place at the Palais des Sports Caen la mer, at the conclusion of the États généraux du handicap, organized by the Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen.

La selección francesa de voleibol sentado se enfrenta a la República Checa. El partido de exhibición se disputa en el Palais des Sports Caen la mer, al término de los États généraux du handicap, organizados por el Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen.

Die französische Sitzvolleyball-Nationalmannschaft trifft auf Tschechien. Das Exhibitionsspiel findet im Palais des Sports Caen la mer zum Abschluss der États généraux du handicap statt, die vom Centre communal d’action sociale der Stadt Caen organisiert werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité