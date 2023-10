Championnat de France individuel de judo 2 rue Michelle Guillais Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Evènement à Caen : le nouveau Palais des Sports de Caen la mer se transforme le temps d’un week-end en dojo… pour accueillir le championnat de France individuel seniors 1ère division ! Venez encourager l’élite des judokas français les 18 et 19 novembre. Au programme :Samedi 18 novembre : 9h-19h

Catégories féminines : -48kg, -52kg, -57kg

Catégories masculines : -60kg, -66kg, -73kg, -81kgDimanche 19 novembre : 9h-18h30

Catégories féminines : -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

Catégories masculines : -90kg, -100kg, +100kgBilletterie

La billetterie est disponible en ligne sur Billetterie : Championnat de France individuel 1ère division 2023 – Billetweb



Samedi 2023-11-18 09:30:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

2 rue Michelle Guillais

Caen 14000 Calvados Normandie



Event in Caen: Caen la mer’s new Palais des Sports is transformed into a dojo for the weekend… to host the French 1st division individual senior championship! Come and cheer on France’s elite judokas on November 18 and 19. Program:Saturday November 18: 9am-7pm

Women’s categories: -48kg, -52kg, -57kg

Men’s categories: -60kg, -66kg, -73kg, -81kgSunday, November 19: 9am-6.30pm

Women’s categories: -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

Men’s categories: -90kg, -100kg, +100kgTicketing

Tickets are available online at Ticketing: French Individual Championships 1st division 2023 – Billetweb

Un acontecimiento en Caen: el nuevo Palacio de Deportes de Caen la mer se transformará en dojo durante el fin de semana… ¡para acoger el campeonato de Francia de 1ª división individual senior! Venga a animar a los judokas de élite franceses los días 18 y 19 de noviembre. En el programa:Sábado 18 de noviembre: de 9:00 a 19:00 horas

Categorías femeninas: -48 kg, -52 kg, -57 kg

Categorías masculinas: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kgDomingo 19 de noviembre: de 9:00 a 18:30 horas

Categorías femeninas: -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

Categorías masculinas: -90kg, -100kg, +100kgVenta de entradas

Las entradas están disponibles en línea en Venta de entradas: Campeonatos de Francia individuales 1ª división 2023 – Billetweb

Ereignis in Caen: Der neue Sportpalast von Caen la mer verwandelt sich für ein Wochenende in ein Dojo… um die französische Einzelmeisterschaft der Senioren in der ersten Division auszurichten! Kommen Sie am 18. und 19. November, um die Elite der französischen Judoka anzufeuern. Das Programm:Samstag, 18. November: 9-19 Uhr

Kategorien der Frauen: -48kg, -52kg, -57kg

Kategorien Männer: -60kg, -66kg, -73kg, -81kgSonntag, 19. November: 9.00-18.30 Uhr

Kategorien weiblich: -63kg, -70kg, -78kg, +78kg

Kategorien für Männer: -90kg, -100kg, +100kgTickets

Der Kartenverkauf ist online verfügbar unter Billetterie : Championnat de France individuel 1ère division 2023 – Billetweb

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité