Portes ouvertes musée James Joyce 2 Rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy, 26 novembre 2023, Saint-Gérand-le-Puy.

Saint-Gérand-le-Puy,Allier

Journée portes ouvertes, expositions, rencontres avec l’écrivaine et comédienne Sophie DAULL..

2023-11-26 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

2 Rue Maurice Dupont

Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Open day, exhibitions, meetings with writer and actress Sophie DAULL.

Jornada de puertas abiertas, exposiciones, encuentros con la escritora y actriz Sophie DAULL.

Tag der offenen Tür, Ausstellungen, Treffen mit der Schriftstellerin und Schauspielerin Sophie DAULL.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire