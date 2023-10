SENTIER DES ARTS 2 2 Rue Maurice Barès Gerbéviller, 14 octobre 2023, Gerbéviller.

Gerbéviller,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir de nombreux artistes talentueux au Sentier des Arts le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2023. Au programme: plus d’une quarantaine d’artistes exposant à la salle des fêtes, à la médiathèque, à la maison des associations et à la chapelle des arts. Samedi 14 octobre – 11h: Vernissage-concert avec le groupe « Projet Spaghetti » et apéro-concert à 18h avec « Les fées du Logis ».

Informations: Mairie de Gerbéviller au 03 83 42 70 33 – Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue Maurice Barès

Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover many talented artists at the Sentier des Arts on Saturday 14th and Sunday 15th October 2023. On the program: over forty artists exhibiting in the Salle des Fêtes, the Médiathèque, the Maison des Associations and the Chapelle des Arts. Saturday, October 14 – 11 a.m.: Vernissage-concert with the group « Projet Spaghetti » and aperitif-concert at 6 p.m. with « Les fées du Logis ».

Information: Mairie de Gerbéviller 03 83 42 70 33 – Free admission

Venga a descubrir a muchos artistas de talento en el Sentier des Arts el sábado 14 y el domingo 15 de octubre de 2023. En el programa: más de cuarenta artistas que expondrán en la sala del pueblo, la mediateca, el centro asociativo y la capilla de las artes. Sábado 14 de octubre – 11:00 h: Vernissage-concierto con el grupo « Projet Spaghetti » y aperitivo-concierto a las 18:00 h con « Les fées du Logis ».

Información: Mairie de Gerbéviller en el teléfono 03 83 42 70 33 – Entrada gratuita

Entdecken Sie am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Oktober 2023 zahlreiche talentierte Künstler auf dem Sentier des Arts. Auf dem Programm stehen mehr als 40 Künstler, die im Festsaal, in der Mediathek, im Haus der Vereine und in der Kapelle der Künste ausstellen. Samstag, 14. Oktober – 11 Uhr: Vernissage-Konzert mit der Gruppe « Projet Spaghetti » und Aperitif-Konzert um 18 Uhr mit « Les fées du Logis ».

Informationen: Rathaus von Gerbéviller unter 03 83 42 70 33 – Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS