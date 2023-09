Stage « De la photographie à la sérigraphie » 2 Rue Mathieu Lalanne Pau, 24 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour les 12-18 ans

Lors de ce stage, les élèves apprendront les bases du dessin manga et de la narration spécifique au manga. Ils réaliseront des planches de BD dans un esprit ludique d’expérimentation..

2023-10-24 fin : 2023-10-26 . .

2 Rue Mathieu Lalanne École supérieure d’art

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For 12-18 year-olds

During this workshop, students will learn the basics of manga drawing and manga-specific storytelling. They will produce comic strips in a spirit of playful experimentation.

Para jóvenes de 12 a 18 años

Durante este curso, los alumnos aprenderán los fundamentos del dibujo manga y de la narrativa específica del manga. Producirán tiras cómicas con un espíritu de experimentación lúdica.

Für 12- bis 18-Jährige

In diesem Kurs lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des Manga-Zeichnens und der mangaspezifischen Erzählweise kennen. Sie werden Comicstrips in einem spielerischen Geist des Experimentierens erstellen.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau