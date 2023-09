Stage « Paysage miniature » 2 Rue Mathieu Lalanne Pau, 24 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

pour les 8-12 ans

Réaliser une maquette de paysage (montagne, désert, forêt) à l’aide de mousse à sculpter, de sable, de peinture et de matériaux naturels afin de créer un environnement en miniature à ramener chez soi. Chacun suivra son idée et réalisera sa maquette dans le temps du stage..

2023-10-24 fin : 2023-10-25 . .

2 Rue Mathieu Lalanne École supérieure d’art

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



for 8-12 year-olds

Create a model landscape (mountain, desert, forest) using sculpting foam, sand, paint and natural materials to create a miniature environment to take home. Each participant will follow his or her own idea and build the model during the course.

para niños de 8 a 12 años

Realiza una maqueta de un paisaje (montaña, desierto, bosque) utilizando espuma para esculpir, arena, pintura y materiales naturales para crear un entorno en miniatura que podrás llevarte a casa. Cada uno seguirá sus propias ideas y creará su propia maqueta durante el curso.

für 8- bis 12-Jährige

Ein Landschaftsmodell (Berg, Wüste, Wald) mithilfe von Schnitzschaum, Sand, Farbe und natürlichen Materialien herstellen, um eine Miniaturumgebung zu schaffen, die man mit nach Hause nehmen kann. Jeder wird seiner Idee folgen und sein Modell in der Zeit des Workshops realisieren.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau