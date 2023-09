Stage de bad painting 2 Rue Mathieu Lalanne Pau, 23 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Connaissez-vous le bad painting ? Peinture sauvage sur supports variés, figuration ou abstraction, ce qui compte ici c’est de mettre les mains dans la peinture et d’exprimer sa créativité de manière décomplexée pour obtenir des résultats hautement énergiques à la manière de Jean Michel Basquiat..

2023-10-23 fin : 2023-10-24 . .

2 Rue Mathieu Lalanne École supérieure d’art

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Have you heard of bad painting? Wild painting on a variety of media, figuration or abstraction, what counts here is getting your hands in the paint and expressing your creativity in a no-holds-barred way to achieve highly energetic results in the style of Jean Michel Basquiat.

¿Ha oído hablar de la pintura mala? Pintura salvaje sobre diversos soportes, figuración o abstracción, lo que cuenta aquí es meter las manos en la pintura y expresar la creatividad de forma desinhibida para lograr resultados muy enérgicos al estilo de Jean Michel Basquiat.

Haben Sie schon einmal von Bad Painting gehört? Wilde Malerei auf verschiedenen Untergründen, Figuration oder Abstraktion, hier geht es darum, die Hände in die Farbe zu stecken und seine Kreativität ungezwungen auszuleben, um hoch energetische Ergebnisse im Stil von Jean Michel Basquiat zu erzielen.

