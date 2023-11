Pierres en Lumières > Manoir de Haubourg 2 rue Mary Carentan-les-Marais, 17 mai 2024, Carentan-les-Marais.

Carentan-les-Marais,Manche

Illumination. Visite extérieure autorisée.

Le manoir, construit au début du XVIIe siècle, dans un style encore marqué par la Renaissance, est inscrit Monument historique. Un curieux pigeonnier, supporté par trois arcades, ajoute au pittoresque de l’ensemble..

Vendredi 2024-05-17 20:00:00 fin : 2024-05-19 23:00:00. .

2 rue Mary Saint-Côme-du-Mont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie



Illumination. Outside visit authorized.

The manor, built at the beginning of the 17th century, in a style still marked by the Renaissance, is registered as a historical monument. A curious dovecote, supported by three arcades, adds to the picturesque of the whole.

Iluminación. Se permiten las visitas al aire libre.

La casa solariega, construida a principios del siglo XVII, en un estilo todavía marcado por el Renacimiento, está inscrita como monumento histórico. Un curioso palomar, sostenido por tres arcos, contribuye al carácter pintoresco del conjunto.

Beleuchtung. Besuch von außen erlaubt.

Das Herrenhaus, das Anfang des 17. Jahrhunderts in einem noch von der Renaissance geprägten Stil erbaut wurde, ist als historisches Monument eingetragen. Ein kurioser Taubenschlag, der von drei Arkaden getragen wird, trägt zum malerischen Charakter des Ensembles bei.

Mise à jour le 2023-11-22 par CDT Manche