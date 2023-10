Marché de Noël de la Maison Marie Saint-Frai 2 rue Marie Saint-Frai Ibos, 2 décembre 2023, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

La Maison Marie Saint-Frai de Tarbes est très heureuse de vous inviter à son traditionnel Marché de Noël !

Imprégnez-vous de la magie de Noël, commencez à vous mettre en quête du petit cadeau idéal ! Vous trouverez sans doute de quoi préparer les fêtes de fin d’année et de quoi faire plaisir à vos proches…

Vente de gourmandises et de petits cadeaux de Noël

Confections réalisées par les résidents, bénévoles et sœurs de la Maison

Artisanat local, produits monastiques

Buvette avec vin et chocolat chauds, café, crêpes et vente de gâteaux.

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

2 rue Marie Saint-Frai IBOS

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Maison Marie Saint-Frai in Tarbes is delighted to invite you to its traditional Christmas Market!

Soak up the magic of Christmas and start your search for the perfect gift! You’re sure to find everything you need to prepare for the festive season, and everything you need to please your loved ones…

Sale of Christmas treats and gifts

Crafts made by our residents, volunteers and sisters

Local crafts, monastic products

Refreshment bar with mulled wine and chocolate, coffee, crêpes and cake sales

La Maison Marie Saint-Frai de Tarbes tiene el placer de invitarle a su tradicional Mercado de Navidad

Empápese de la magia de la Navidad y empiece a buscar el regalo perfecto Seguro que encontrará todo lo que necesita para preparar las fiestas y todo lo que necesita para hacer felices a sus seres queridos…

Venta de dulces y regalos navideños

Manualidades realizadas por residentes, voluntarios y hermanas del Hogar

Artesanía local, productos monásticos

Bar de refrescos con vino caliente y chocolate, café, crepes y pasteles a la venta

Das Maison Marie Saint-Frai in Tarbes freut sich sehr, Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt einladen zu können!

Lassen Sie sich vom Weihnachtszauber anstecken und machen Sie sich auf die Suche nach dem perfekten kleinen Geschenk! Sie werden bestimmt etwas finden, um sich auf die Feiertage vorzubereiten und Ihren Lieben eine Freude zu machen…

Verkauf von Leckereien und kleinen Weihnachtsgeschenken

Von den Bewohnern, Freiwilligen und Schwestern des Hauses hergestellte Anfertigungen

Lokales Kunsthandwerk, klösterliche Produkte

Getränkestand mit heißem Wein und Kakao, Kaffee, Crêpes und Kuchenverkauf

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Tarbes|CDT65