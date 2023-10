La Fête du miel et de la biodiversité 2 Rue Marguerite de Provence Marseille 9e Arrondissement, 7 octobre 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le théâtre du Centaure s’implique et agit depuis longtemps pour la biodiversité , et c’est l’un des partenaires du Parc National des Calanques,.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 17:30:00. .

2 Rue Marguerite de Provence Théâtre du Centaure

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Théâtre du Centaure has a long-standing commitment to biodiversity, and is one of the partners of the Parc National des Calanques,

El Théâtre du Centaure, comprometido desde hace tiempo con la biodiversidad, es uno de los socios del Parc National des Calanques,

Das Théâtre du Centaure engagiert sich seit langem für die biologische Vielfalt und ist einer der Partner des Nationalparks Calanques,

