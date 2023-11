FESTIVAL SUD DE SCIENCES 2 Rue Marcellin Albert Montpellier, 29 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le festival du film scientifique Festival Sud de Sciences est de retour pour sa 6ᵉ édition !.

2023-11-29 fin : 2023-12-03 . .

2 Rue Marcellin Albert

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



The Festival Sud de Sciences science film festival is back for its 6th edition!

El festival de cine científico Sud de Sciences celebra su 6ª edición

Das Wissenschaftsfilmfestival Festival Sud de Sciences findet zum sechsten Mal statt!

Mise à jour le 2023-11-21 par OT MONTPELLIER