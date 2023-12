Cet évènement est passé Le Noël Magique 2 Rue Marcel Dassault Muidorge Catégories d’Évènement: Muidorge

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-24 19:30:00

fin : 2024-01-01 20:00:00 . La féérie de Noël avec le Père Noël à 19H30 Vendredi, Samedi, Dimanche. Pour les petits accompagnés de grands.

Sur réservation selon disponibilité, uniquement par mail. 0 .

2 Rue Marcel Dassault

Muidorge 60480 Oise Hauts-de-France

Détails Catégories d'Évènement: Muidorge, Oise Autres Code postal 60480 Lieu 2 Rue Marcel Dassault Adresse 2 Rue Marcel Dassault Ville Muidorge Departement Oise

