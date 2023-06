Piscine couverte Mallarmé 2 rue Mallarmé Besançon, 1 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Bonnet de bain obligatoire.

1 bassin de 50m, avec plongeoir de 1m, 3m et 5m.

1 petit bassin enfant.

2 rue Mallarmé

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Bathing cap compulsory.

1 x 50m pool, with 1m, 3m and 5m diving boards.

1 small children’s pool

Gorro de baño obligatorio.

1 piscina de 50 m, con trampolines de 1 m, 3 m y 5 m.

1 piscina pequeña para niños

Badekappe ist Pflicht.

1 50m-Becken mit 1m-, 3m- und 5m-Sprungbrettern.

1 kleines Kinderbecken

