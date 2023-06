Sur les (4) Chemin des Cultures – Jeux du monde – Asie – Cerf-volant et Karrom 2 rue Lounès Matoub Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis Sur les (4) Chemin des Cultures – Jeux du monde – Asie – Cerf-volant et Karrom 2 rue Lounès Matoub Aubervilliers, 26 juillet 2023, Aubervilliers. Sur les (4) Chemin des Cultures – Jeux du monde – Asie – Cerf-volant et Karrom 26 et 27 juillet 2 rue Lounès Matoub Entrée Libre Jeux du monde – Asie – Cerf-volant et Karrom Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, la MLCA souhaite mettre en avant les jeux du monde pour valoriser les cultures, d’autres façons de se mesurer les uns aux autres et renouer avec la tradition de présentation de disciplines moins connues notamment dans le cadre des expositions universelles qui étaient concomitantes aux JO lors des premières éditions. En Asie et plus particulièrement en Afghanistan, le cerf-volant est extrêmement populaire tout le comme le karrom que l’on surnomme parfois le billard afghan. Deux ateliers ouverts à tous les publics ! 2 rue Lounès Matoub 2 rue Lounès Matoub 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

