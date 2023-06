Sur les (4) Chemin des Cultures – Spectacle intéractif- Circuit Training – Gongle 2 rue Lounès Matoub Aubervilliers, 18 juillet 2023, Aubervilliers.

Ce nouveau projet du groupe d’artistes et de chercheuses GONGLE interroge la place des technologies de l’information et de la communication dans le travail contemporain et la façon dont celles-ci nous rendent immobiles, physiquement et psychiquement, allant parfois jusqu’au burn-out. L’athlète, la circassienne et l’autrice proposent un circuit training** mobilisant le corps et la biographie des spectat·eur·rice·s pour retraverser avec iels l’enquête. Après un échauffement collectif, le public est constitué en petits groupes qui sondent la marque du tra-vail sur leur propre corps en pratiquant tour à tour une approche circassienne puis sportive, pour ouvrir une discussion sur la place de l’informatique dans leur travail et les espaces de re-prise du mouvement. Pensé de façon inclusive, sans prérequis physique, le volet expérientiel fini sur un temps d’étirements en douceur.

2 rue Lounès Matoub
93300 Aubervilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T17:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00

