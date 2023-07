Balade avec un Greeter à Bessines – Au fil de la Gartempe 2 rue Louis Seyvaud- Champ de foire Bessines-sur-Gartempe, 25 juillet 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, Alain guide les participants au nord du bourg vers la Gartempe. En empruntant l’ancienne route royale, on atteint le « Vieux Pont » pour évoquer les scories de la modernité (station d’épuration, déviation de la rivière) ayant fait disparaître moulins et usine. En remontant par la rive droite, on rejoint la Nationale 20 empruntée jadis par la division Das Reich pour parler de l’ancien pont routier détruit par la Résistance et l’hôtel symbolisant le renouveau de Bessines dans les années 1960. Retour vers le bourg pour découvrir les 2 châteaux qui servent de belle porte d’entrée au nord et les maisons implantées au XIXe s., témoins du développement des lieux à cette époque. Histoire locale, grande histoire, géographie, anecdotes sont donc au programme… RDV Bureau d’Information Touristique..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 18:30:00. EUR.

2 rue Louis Seyvaud- Champ de foire Bureau d’Information Touristique

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, go as a friend! As part of the program of summer visits with our Greeters, Alain guides participants north of the village towards the Gartempe. Following the old royal road, we reach the « Vieux Pont » (old bridge), a reminder of the slagheaps of modernity (sewage treatment plant, river detour) that have done away with mills and factories. Climbing back up the right bank, we reach the Nationale 20, once used by the Das Reich division, to talk about the old road bridge destroyed by the Resistance, and the hotel symbolizing Bessines? revival in the 1960s. Return to the village to discover the 2 chateaux that serve as a beautiful gateway to the north, and the houses built in the 19th century, evidence of the development of the area at that time. Local and wider history, geography and anecdotes are all on the agenda… RDV Tourist Information Office.

¡Ven como visitante, vete como amigo! Como parte del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, Alain guía a los participantes hacia el norte del pueblo, en dirección a la Gartempe. Tomando el antiguo camino real, llegamos al « Vieux Pont » (Puente Viejo), recuerdo de la escombrera de la modernidad (depuradora, desvío del río) que ha acabado con los molinos y la fábrica. Remontando la orilla derecha, llegamos a la Nationale 20, antaño utilizada por la división Das Reich, para hablar del antiguo puente de carretera destruido por la Resistencia y del hotel que simbolizó el renacimiento de Bessines en los años sesenta. Regreso al pueblo para descubrir los 2 castillos que sirven de hermosa puerta de entrada al norte y las casas construidas en el siglo XIX, testimonio del desarrollo de la zona en aquella época. Historia local y general, geografía y anécdotas… Oficina de Turismo RDV.

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des sommerlichen Besuchsprogramms mit unseren Greetern führt Alain die Teilnehmer nördlich der Ortschaft in Richtung Gartempe. Auf der alten Königsstraße erreicht man die « Vieux Pont » (Alte Brücke), um an die Schlacken der Moderne (Kläranlage, Flussumleitung) zu erinnern, die Mühlen und Fabrik zum Verschwinden gebracht haben. Auf der rechten Seite des Flusses erreichen Sie die Nationalstraße 20, die einst von der Division Das Reich benutzt wurde, um über die alte Straßenbrücke zu sprechen, die von der Résistance zerstört wurde, und das Hotel, das die Wiederbelebung von Bessines in den 1960er Jahren symbolisiert. Auf dem Rückweg zum Dorf entdecken Sie die beiden Schlösser, die als schönes Eingangstor zum Norden dienen, und die im 19. Jh. errichteten Häuser, die von der Entwicklung des Ortes zu dieser Zeit zeugen. Lokale Geschichte, große Geschichte, Geografie und Anekdoten stehen also auf dem Programm… RDV Bureau d’Information Touristique.

