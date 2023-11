Atelier bijoux er huiles essentielles 2 Rue Louis Peuret Senonches, 15 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Deux ateliers vous sont proposés ; Autour des huiles essentielles, comment les utiliser au quotidien. Dégustation de pâtisseries aromatiques. Un atelier de réalisation de boucles-d ‘oreilles pour les fêtes avec Chantal. Sur réservation.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 35 EUR.

2 Rue Louis Peuret

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Two workshops on essential oils and how to use them in everyday life. Tasting aromatic pastries. A holiday earrings workshop with Chantal. On reservation

Se ofrecen dos talleres: aceites esenciales y cómo utilizarlos a diario. Degustación de repostería aromática. Un taller de fabricación de pendientes para las fiestas con Chantal. Sólo con reserva previa

Zwei Workshops werden Ihnen angeboten; Rund um ätherische Öle, wie man sie im Alltag verwendet. Verkostung von aromatischen Gebäckstücken. Ein Workshop zur Herstellung von Ohrringen für die Feiertage mit Chantal. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PERCHE