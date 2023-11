Les ateliers de novembre – bijoux 2 Rue Louis Peuret Senonches, 15 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Ces ateliers vous proposent des initiations au métier à tisser, au micro macramé, en perles Miyuki. Des créations libres seront réalisées, bracelets, paire de boucles d’oreilles. A partir de 10 ans. Sur réservation..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. 15 EUR.

2 Rue Louis Peuret

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



These workshops will introduce you to the loom, micro macramé and Miyuki beads. Free creations will be made, including bracelets and earrings. Ages 10 and up. Reservations required.

Estos talleres te introducirán en el telar, el micro macramé y las cuentas Miyuki. Podrás crear tus propias pulseras y pendientes. A partir de 10 años. Reserva previa.

Diese Workshops bieten Ihnen Einführungen in den Webstuhl, in Mikro-Makramee und in Miyuki-Perlen. Es werden freie Kreationen wie Armbänder und Ohrringe hergestellt. Ab 10 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

