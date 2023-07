Atelier Chemin faisant 2 Rue Louis Peuret Senonches, 7 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Je travaille la porcelaine par le coulage de barbotine dans des moules de ma confection et le grès dans la masse, au colombin ou à la plaque. Cours de poterie/stage d’initiation ou de découverte pour découvrir ses potentiels créatifs, explorer la matière terre..

2023-07-07 fin : 2023-07-28 . .

2 Rue Louis Peuret

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



I work with porcelain by pouring slip into molds of my own making, and stoneware in the body, using a colombin or slab. Introductory or discovery pottery classes to discover your creative potential and explore clay.

Trabajo la porcelana vertiendo barbotina en moldes de fabricación propia, y el gres en el cuerpo, utilizando un colombín o un plato. Cursos de iniciación o descubrimiento de la cerámica para descubrir tu potencial creativo y explorar la arcilla.

Ich bearbeite Porzellan, indem ich Schlicker in selbst gefertigte Formen gieße, und Steinzeug in der Masse, mit dem Colombi oder der Platte. Töpferkurse/Einführungs- oder Entdeckungspraktika, um sein kreatives Potenzial zu entdecken und die Materie Erde zu erforschen.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT DU PERCHE