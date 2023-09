Atelier découverte Palabrart 2 Rue Les Justices Nay, 26 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Partez à la découverte des ornements de Mongolie. Une activité pour grands et petits dès 6 ans, proposée et encadrée par l’animatrice Mireille Mathieu Grassl. Matériel fourni, goûter offert.

Sur réservation uniquement..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 18:00:00. EUR.

2 Rue Les Justices Mireille Mathieu Grassl

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover Mongolian ornaments. An activity for adults and children aged 6 and over, proposed and supervised by instructor Mireille Mathieu Grassl. Materials supplied, snack included.

Reservations required.

Descubra los ornamentos mongoles. Una actividad para todas las edades, a partir de 6 años, organizada y supervisada por Mireille Mathieu Grassl. Material suministrado, merienda incluida.

Sólo con reserva previa.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die Ornamente der Mongolei kennen. Eine Aktivität für Groß und Klein ab 6 Jahren, die von der Animateurin Mireille Mathieu Grassl angeboten und betreut wird. Material wird gestellt, kostenloser Snack.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay