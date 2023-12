La sélection de Vins d’Alsace de Béné et les bentos Poka Poka de Masako 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 16 décembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

Bientôt Noël …

Venez découvrir et déguster les petites bouchées japonaises amoureusement préparées par Masako et repartez avec votre bento à emporter.

Contactez-nous pour réserver votre bento : détails de la composition du bento et prix sur demande.

Accompagnez ce plaisir avec un petit verre de vin blanc d’Alsace du domaine Robert Roth que Béné nous fera découvrir ….

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Béarn des Gaves