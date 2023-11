Yoga du Rire 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 22 novembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

On apprend à rire sans raison, par des regards et des gestes…Respirations puis retour au calme pour des effets détente inattendus…Atelier animé par Murielle..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:30:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We learn to laugh for no reason, with looks and gestures… Breathing and then calming down for unexpected relaxing effects… Workshop led by Murielle.

Aprenda a reír sin motivo, utilizando los ojos y los gestos… Respire y luego vuelva a la calma para obtener efectos de relajación inesperados… Taller dirigido por Murielle.

Man lernt, ohne Grund zu lachen, durch Blicke und Gesten…Atemzüge, dann Rückkehr zur Ruhe für unerwartete Entspannungseffekte…Workshop geleitet von Murielle.

