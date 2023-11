Atelier empathie Girafe 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 15 novembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Avez-vous déjà entendu parler de la Communication Non Violente, cette manière d’améliorer notre qualité relationnelle en exprimant d’avantage nos émotions et nos besoins ?

Quoi qu’il en soit et quel que soit votre degré de connaissance du concept mis au point par le docteur Marshall Rosenberg, venez l’expérimenter sous forme de jeu en participant à l’atelier Empathie Girafe avec Laetitia et Christelle..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie Sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Have you ever heard of Non-Violent Communication, a way of improving the quality of our relationships by expressing our emotions and needs more clearly?

Whatever your level of knowledge of the concept developed by Dr Marshall Rosenberg, come and try it out in the form of a game by taking part in the Empathy Giraffe workshop with Laetitia and Christelle.

¿Ha oído hablar alguna vez de la Comunicación No Violenta, una forma de mejorar la calidad de nuestras relaciones expresando nuestras emociones y necesidades con mayor claridad?

Sea cual sea tu nivel de conocimiento del concepto desarrollado por el Dr. Marshall Rosenberg, ven a probarlo en forma de juego participando en el taller La jirafa de la empatía con Laetitia y Christelle.

Haben Sie schon einmal von der Gewaltfreien Kommunikation gehört, einer Methode, mit der wir unsere Beziehungen verbessern können, indem wir unsere Gefühle und Bedürfnisse besser ausdrücken?

Wie auch immer und unabhängig davon, wie gut Sie das von Dr. Marshall Rosenberg entwickelte Konzept kennen, probieren Sie es spielerisch aus, indem Sie am Workshop Empathie Giraffe mit Laetitia und Christelle teilnehmen.

