Couture et blablas 2 Rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 31 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

On apprend à faire soi-même retouches, ourlets et autres petits travaux de raccommodage et de rapiéçage. On est guidé pour commencer petits ou grands projets de couture, tricot et crochet.

Participation libre..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:00:00. .

2 Rue Léon Bérard L’Epicerie sans fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn how to make your own alterations, hems and other small mending and patching jobs. You’ll be guided to start small or large sewing, knitting and crochet projects.

Free admission.

Aprenda a hacer sus propios arreglos, dobladillos y otros pequeños remiendos y remiendos. Le ayudaremos a empezar pequeños o grandes proyectos de costura, punto y ganchillo.

Entrada gratuita.

Man lernt, wie man selbst Änderungen, Säume und andere kleine Flickarbeiten vornimmt. Man wird angeleitet, kleine und große Näh-, Strick- und Häkelprojekte zu beginnen.

Teilnahme kostenlos.

