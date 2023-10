Yoga du Rire 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 26 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

On apprend à rire sans raison, par des regards et des gestes…Respirations puis retour au calme pour des effets détente inattendus…Atelier animé par Murielle..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 18:00:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We learn to laugh for no reason, with looks and gestures… breathing then returning to calm for unexpected relaxing effects…with Murielle

Aprendemos a reír sin motivo, con miradas y gestos… respirando y luego calmándonos para conseguir efectos relajantes inesperados…con Murielle

Man lernt, ohne Grund zu lachen, durch Blicke und Gesten…Atemzüge, dann Rückkehr zur Ruhe für unerwartete Entspannungseffekte…Workshop geleitet von Murielle.

