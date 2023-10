Cueillette et vannerie sauvage 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 25 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

On part avec Sandra à la recherche des brins, lianes et branches sauvages qui serviront à tresser un panier.

Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans Fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sandra and I set off in search of the wild twigs, creepers and branches we’ll use to weave a basket.

Pack a picnic lunch.

Sandra y yo salimos en busca de ramitas, enredaderas y ramas silvestres que utilizaremos para tejer una cesta.

Preparamos un picnic.

Wir machen uns mit Sandra auf die Suche nach wilden Zweigen, Lianen und Ästen, aus denen wir einen Korb flechten werden.

Bringen Sie ein Picknick für die Mittagspause mit.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Béarn des Gaves