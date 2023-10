Atelier macramé 2 rue Léon Bérard Sauveterre-de-Béarn, 19 octobre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez apprendre l’art du macramé et la technique des noeuds simples lors de cet atelier.

Renseignements auprès de Florence..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 18:00:00. .

2 rue Léon Bérard L’Epicerie sans fin

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and learn the art of macramé and the simple knot technique at this workshop.

Information from Florence.

Venga a aprender el arte del macramé y la técnica del nudo simple en este taller.

Información de Florencia.

Lernen Sie in diesem Workshop die Kunst des Makramee und die Technik der einfachen Knoten.

Informationen bei Florence.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Béarn des Gaves